Canal de Panamá anuncia cierre temporal del Centro Interactivo en Santiago

El Centro Interactivo del Canal de Panamá , ubicado en Santiago, informó que permanecerá cerrado el sábado 1 y domingo 2 de agosto con motivo de las fiestas patronales del distrito.

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¿Abrirá el Centro Interactivo del Canal en Santiago?

Les informamos que el Centro Interactivo del Canal de Panamá en Santiago permanecerá cerrado el sábado 1 y domingo 2 de agosto, con motivo de las fiestas patronales de Santiago.

Agradecemos su comprensión y les esperamos nuevamente en nuestro horario regular. pic.twitter.com/0bE3Nl604g — Canal de Panamá (@canaldepanama) July 30, 2026

La administración del centro explicó que la suspensión temporal de la atención responde a la celebración de estas festividades locales.

Asimismo, agradeció la comprensión de los visitantes e indicó que las actividades se reanudarán en su horario regular una vez finalice el cierre temporal.