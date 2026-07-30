Canal de Panamá anuncia cierre temporal del Centro Interactivo en Santiago

El Centro Interactivo del Canal de Panamá, ubicado en Santiago, informó que permanecerá cerrado el sábado 1 y domingo 2 de agosto con motivo de las fiestas patronales del distrito.
¿Abrirá el Centro Interactivo del Canal en Santiago?
La administración del centro explicó que la suspensión temporal de la atención responde a la celebración de estas festividades locales.
Asimismo, agradeció la comprensión de los visitantes e indicó que las actividades se reanudarán en su horario regular una vez finalice el cierre temporal.