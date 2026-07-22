Canal de Panamá aumenta 5.2 % sus tránsitos y 17 % sus ingresos en el año fiscal 2026

El Canal de Panamá reportó un aumento en los tránsitos y tonelaje durante el tercer trimestre del año fiscal 2026, correspondiente al período comprendido entre octubre de 2025 y junio de 2026.

El administrador de la vía interoceánica, Ricaurte Vásquez Morales, destacó un sólido desempeño operativo durante una actualización de mercado organizada por Anna Milne, directora general de Investigación Corporativa de Mercados Emergentes de Bank of America Merrill Lynch.

Con un promedio de 35 tránsitos diarios y un total de 10 726 tránsitos en el presente año fiscal (octubre-junio), la operatividad supone un incremento del 5.2 % en comparación con los 10 191 tránsitos del mismo período del año fiscal 2025.

La vía registró 389.96 millones de toneladas CP/SUAB (Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá), lo que representa un aumento del 7.2 % con respecto a los 363.66 millones de toneladas CP/SUAB contabilizados en el mismo período del año fiscal anterior.

“Las iniciativas estratégicas siguen su curso, con los proyectos de la terminal portuaria y el gasoducto entrando en la etapa final de precalificación, y el avance continuo en los proyectos del embalse del Río Indio y del Corredor Logístico”, añadió el administrador.

Por su parte, el vicepresidente de Finanzas, Víctor Vial, indicó que el Canal de Panamá tuvo nueve meses muy sólidos: “Seguimos fortaleciendo el balance general, lo cual es fundamental para todas las inversiones que tenemos por delante. En cuanto a la demanda, esta se mantuvo muy fuerte”.

Los ingresos totales por tránsitos alcanzaron los 4802 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 17 %, mientras que las utilidades sumaron 3614 millones de dólares, un incremento del 19 % en el mismo período.

Por otro lado, el administrador destacó que ante la probabilidad de un fenómeno de El Niño severo, el Canal mantiene un monitoreo permanente de las condiciones climáticas y está preparado para implementar medidas preventivas con base en las lecciones aprendidas durante el evento de 2023-2024.

El funcionario advirtió que “probablemente se aplicarán restricciones de capacidad, no solo por calado, sino también por el número de reservas diarias”. Sin embargo, advirtió que esta es una decisión que “debemos dejar que el mercado nos diga”.

En ese sentido, las subastas diarias siguen siendo un mecanismo clave que ofrece a los clientes una oportunidad adicional para asegurar una reserva de tránsito cuando las opciones habituales no están disponibles o las necesidades operativas requieren mayor flexibilidad.