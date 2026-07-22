IFARHU: ¿qué aplicación debes descargar para recibir la tarjeta del PASE-U?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los padres de familia o acudientes deben descargar la aplicación PUNCH by de la Caja de Ahorros, para facilitar la activación y el uso del programa PASE-U .

La entidad indicó que el proceso de entrega de la nueva tarjeta de débito Mastercard se desplegará en todas las provincias. La distribución ya finalizó en Herrera y Los Santos, y continúa esta semana en Coclé.

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Esta herramienta tecnológica permitirá verificar los depósitos y el saldo registrado en la cuenta, plataforma a través de la cual se transferirán todos los pagos del beneficio.

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¿Cómo activar la aplicación Punch de la Caja de Ahorros?

Paso 1: Descargue la aplicación móvil PUNCH by Caja de Ahorros desde Play Store (Android) o App Store (iOS).

Paso 2: Realice el registro: seleccione el país de residencia e ingrese su correo electrónico y número de teléfono celular.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.