Panamá Nacionales -  22 de julio de 2026 - 10:46

Restauran el Acta de Separación de Panamá de Colombia, firmada en 1903

El Registro Público restauró el libro que contiene el Acta de Separación de Panamá de Colombia. Los trabajos se extendieron por seis meses.

Restauran el histórico Acta de Separación de Panamá de Colombia de 1903

Restauran el histórico Acta de Separación de Panamá de Colombia de 1903

@ArchivoNacPma

Los trabajos estuvieron a cargo de especialistas del Archivo Nacional del Registro Público, quienes realizaron labores de restauración para preservar uno de los documentos históricos más importantes del país.

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Documento fue entregado al Consejo Municipal

Una vez concluidos los trabajos, el documento restaurado fue entregado al Consejo Municipal de Panamá por la directora general del Registro Público, Nairobia Escrucería, y la directora del Archivo Nacional, Nadia Pérez de Singh.

La restauración busca garantizar la conservación de este valioso patrimonio documental para las futuras generaciones.

Separación de Panamá de Colombia: Un documento clave en la historia de Panamá

La Separación de Panamá de Colombia ocurrió el 3 de noviembre de 1903, acontecimiento que este año conmemorará 123 años.

El Acta de Separación constituye uno de los documentos históricos que registra oficialmente ese hecho trascendental para la historia republicana del país.

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