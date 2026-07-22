Pago del décimo tercer mes a servidores públicos: ¿cuándo será depositado?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la fecha del segundo pago del décimo tercer mes para los servidores públicos, de acuerdo con el calendario oficial correspondiente al segundo semestre de 2026.
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¿Cuándo depositan el décimo tercer mes?
Según el cronograma divulgado por el MEF, el segundo pago del décimo tercer mes será depositado el: Jueves 6 de agosto de 2026.
El desembolso beneficiará a los servidores públicos de las diferentes instituciones del Estado, conforme al calendario oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El décimo tercer mes se entrega en tres partidas durante el año y constituye una prestación económica destinada a los funcionarios del sector público.