Panamá Nacionales -  22 de julio de 2026 - 10:02

Pago del décimo tercer mes a servidores públicos: ¿cuándo será depositado?

El MEF confirmó la fecha del segundo pago del décimo tercer mes para los servidores públicos. Conozca cuándo será depositado este beneficio en agosto de 2026.

Pago del décimo tercer mes a servidores públicos

Pago del décimo tercer mes a servidores públicos

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó la fecha del segundo pago del décimo tercer mes para los servidores públicos, de acuerdo con el calendario oficial correspondiente al segundo semestre de 2026.

La información permitirá a miles de funcionarios organizar con anticipación sus compromisos financieros y conocer cuándo estará disponible este beneficio.

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¿Cuándo depositan el décimo tercer mes?

Según el cronograma divulgado por el MEF, el segundo pago del décimo tercer mes será depositado el: Jueves 6 de agosto de 2026.

El desembolso beneficiará a los servidores públicos de las diferentes instituciones del Estado, conforme al calendario oficial establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El décimo tercer mes se entrega en tres partidas durante el año y constituye una prestación económica destinada a los funcionarios del sector público.

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