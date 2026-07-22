SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas en Panamá hasta el 24 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas, vigente hasta el 24 de julio de 2026, debido a las condiciones atmosféricas inestables que afectan al país.
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Áreas bajo vigilancia por SINAPROC
El aviso de prevención se mantiene para las siguientes regiones:
- Bocas del Toro.
- Comarca Ngäbe-Buglé.
- Noreste de Chiriquí.
- Norte de Veraguas.
- Noroeste de Coclé.
- Colón.
- Guna Yala.
Recomendaciones a la población
Ante este pronóstico, el SINAPROC recomienda a la población:
- Mantenerse informada a través de los canales oficiales.
- Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
- Extremar las medidas de precaución en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por los vientos.
- Seguir las instrucciones emitidas por los estamentos de emergencia.
Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizarán los avisos de ser necesario.