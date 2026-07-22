SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas en Panamá hasta el 24 de julio

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas, vigente hasta el 24 de julio de 2026, debido a las condiciones atmosféricas inestables que afectan al país.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el pronóstico obedece a la activación de sistemas de baja presión y una vaguada, fenómenos que favorecerán la ocurrencia de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos sectores del territorio nacional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: SINAPROC evacúa a cuatro menores y un adulto por crecida en Bocas del Toro

Áreas bajo vigilancia por SINAPROC

El @Sinaproc_Panama emite un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 24 de julio, debido a la activación de sistemas de baja presión y vaguadas que mantendrán condiciones atmosféricas inestables sobre el país. pic.twitter.com/py1mjdLqQY — Telemetro Reporta (@TReporta) July 22, 2026

El aviso de prevención se mantiene para las siguientes regiones:

Bocas del Toro.

Comarca Ngäbe-Buglé.

Noreste de Chiriquí.

Norte de Veraguas.

Noroeste de Coclé.

Colón.

Guna Yala.

Recomendaciones a la población

Ante este pronóstico, el SINAPROC recomienda a la población:

Mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.

Extremar las medidas de precaución en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por los vientos.

Seguir las instrucciones emitidas por los estamentos de emergencia.

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizarán los avisos de ser necesario.