Panamá Nacionales -  22 de julio de 2026 - 08:34

SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas en Panamá hasta el 24 de julio

El SINAPROC emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas hasta el 24 de julio de 2026, debido a condiciones atmosféricas inestables.

SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas 

SINAPROC emite aviso por lluvias y tormentas 

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas, vigente hasta el 24 de julio de 2026, debido a las condiciones atmosféricas inestables que afectan al país.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el pronóstico obedece a la activación de sistemas de baja presión y una vaguada, fenómenos que favorecerán la ocurrencia de lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintos sectores del territorio nacional.

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Áreas bajo vigilancia por SINAPROC

El aviso de prevención se mantiene para las siguientes regiones:

  • Bocas del Toro.
  • Comarca Ngäbe-Buglé.
  • Noreste de Chiriquí.
  • Norte de Veraguas.
  • Noroeste de Coclé.
  • Colón.
  • Guna Yala.

Recomendaciones a la población

Ante este pronóstico, el SINAPROC recomienda a la población:

  • Mantenerse informada a través de los canales oficiales.
  • Evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas.
  • Extremar las medidas de precaución en zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.
  • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por los vientos.
  • Seguir las instrucciones emitidas por los estamentos de emergencia.

Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y actualizarán los avisos de ser necesario.

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