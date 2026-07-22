Panamá Nacionales -  22 de julio de 2026 - 07:44

Estos son los bloqueadores solares que el Minsa ordenó retirar del mercado en Panamá

El Minsa canceló el registro sanitario de dos bloqueadores solares Nivea y ordenó su retiro tras una alerta por la presencia de una sustancia prohibida.

Estos son los bloqueadores solares que el Minsa ordenó retirar

Estos son los bloqueadores solares que el Minsa ordenó retirar

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el retiro inmediato del mercado panameño de dos bloqueadores solares de la marca Nivea, luego de cancelar sus registros sanitarios tras una alerta internacional sobre la presencia de una sustancia prohibida en su composición.

La medida aplica para los siguientes productos:

  • Nivea Sun Protect & Refresh FPS 30 Protector Solar (Registro Sanitario N.° 106521).
  • Nivea Sun Protect & Refresh FPS 50 Sistema de Protección UVA UVB (Registro Sanitario N.° 106527).

La disposición incluye el retiro de los lotes disponibles en el mercado nacional.

Bloqueadores solares: ¿Por qué fueron retirados?

El Minsa explicó que la decisión se adoptó luego de una alerta emitida por la Comisión Europea, a través de su sistema de vigilancia Safety Gate, en la que se advirtió que los productos contienen butylphenyl methylpropional (BMHCA), también conocido como lilial.

Según la autoridad sanitaria, esta sustancia está prohibida en productos cosméticos debido a que ha sido clasificada como CMR, es decir, carcinogénica, mutagénica o tóxica para la reproducción.

Recomendación a los consumidores

El Ministerio de Salud exhortó a la población a verificar si posee alguno de los productos señalados y a suspender su uso, además de seguir las indicaciones que emitan las autoridades sanitarias sobre su retiro del mercado.

Asimismo, recordó la importancia de adquirir productos cosméticos que cuenten con registro sanitario vigente y sean comercializados por establecimientos autorizados.

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