Gabinete aprueba proyecto de ley para reforzar la protección de la Ruta Colonial Transístmica

El Consejo de Gabinete aprobó el Proyecto de Ley No. 22-26 , una iniciativa que modifica la Ley 456 de 15 de noviembre de 2024 con el objetivo de fortalecer la gestión cultural y ambiental de la Ruta Colonial Transístmica y de las ruinas de la Capilla de la Palangana .

La propuesta será presentada ante la Asamblea Nacional por los ministerios de Ambiente y de Cultura para su discusión y eventual aprobación como Ley de la República.

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La normativa vigente declaró como patrimonio cultural panameño a la Ruta Colonial Transístmica, conformada por el Conjunto Monumental de Portobelo y San Lorenzo, el Conjunto Monumental del Casco Antiguo, el Sitio Arqueológico de Panamá Viejo, el Camino Real, el Camino de Cruces y las ruinas de la Capilla de la Palangana.

¿Qué cambios propone el proyecto?

De acuerdo con el Gobierno, la iniciativa busca armonizar la protección del patrimonio cultural con la conservación ambiental mediante una mejor coordinación entre los planes de manejo cultural y los instrumentos de gestión de las áreas protegidas.

Uno de los principales cambios es la ampliación de la definición de "zona de amortiguamiento", con el propósito de que, además del valor histórico y cultural de estos sitios, también se reconozcan los valores ambientales de las áreas que los rodean.

Asimismo, el proyecto establece que el Plan de Manejo y Gestión de la Ruta Colonial Transístmica deberá ser elaborado, revisado y aprobado de forma conjunta por la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente.

La iniciativa también busca articular los mecanismos de protección contemplados en la Ley 41 de 1 de julio de 1998, que regula el ambiente en Panamá, y la Ley 8 de 25 de marzo de 2015, relacionadas con la administración y conservación de las áreas protegidas.

Si el proyecto recibe el respaldo de la Asamblea Nacional, la Ruta Colonial Transístmica contará con un modelo de gestión que integrará la protección del patrimonio histórico con la conservación de los ecosistemas vinculados a este corredor de importancia nacional.