Gabinete autoriza al MOP modificar contratos de tres proyectos viales

El Consejo de Gabinete aprobó tres resoluciones que autorizan al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a modificar las condiciones contractuales de igual número de proyectos viales en ejecución, con el objetivo de ajustar costos, ampliar plazos y garantizar la continuidad de las obras.

Las Resoluciones de Gabinete N.os 67-26, 73-26 y 74-26 contemplan cambios derivados de una disminución en el costo final de una obra, la extensión del periodo de ejecución de otro proyecto y un aumento presupuestario por trabajos adicionales no previstos inicialmente.

Contenido de interés: Estos son los bloqueadores solares que el Minsa ordenó retirar del mercado en Panamá

Proyecto en Boquete tendrá una reducción de costos

Mediante la Resolución 74-26, el Gabinete modificó la Resolución N.° 116 del 11 de noviembre de 2025, relacionada con el proyecto "Solución Integral de Puntos Críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete", ejecutado por la empresa NFL, S.A.

Tras un análisis técnico y económico, el costo de la obra se redujo en B/.657,158.24, pasando de un monto original de B/.6,051,423.68.

Según el Gobierno, esta modificación no afectará el plazo de ejecución ni la calidad del proyecto y permitirá una administración más eficiente de los recursos públicos.

Amplían plazo para proyecto en El Limón Guarumal

A través de la Resolución 73-26, se autorizó modificar el contrato del proyecto "Estudio, Diseño y Desarrollo de Planos de Solución de Punto Crítico – El Limón Guarumal", valorado en B/.6 millones.

El cambio extiende el periodo de ejecución de 120 días calendario a 528 días, contados a partir del 18 de septiembre de 2025, además de mantener 60 días adicionales para la liquidación del contrato.

De acuerdo con el Ejecutivo, la decisión responde a una revisión técnica, administrativa y presupuestaria que determinó la necesidad de adecuar la programación para asegurar la correcta ejecución física y financiera del proyecto, desarrollado por el Consorcio Gatún.

Autorizan al MOP adenda para obra en Chiriquí

Por medio de la Resolución 67-26, el Consejo de Gabinete autorizó al MOP a suscribir la Adenda N.° 1 al contrato DIAC-1-95-2025 con la empresa TRANSEQ, S.A., para el proyecto "Rehabilitación de la vía hacia Portón - Escuela de Celmira – Alto Chiriquí - San Isidro hacia San Pedro", en la provincia de Chiriquí.

La adenda contempla un aumento de B/.253,873.24, debido a la incorporación de actividades adicionales y a la ampliación del alineamiento de la vía principal hasta la Escuela de Portón, según una reevaluación realizada por la Dirección Nacional de Inspección del MOP.

El Gobierno indicó que estas modificaciones buscan garantizar la ejecución adecuada de las obras y optimizar el uso de los recursos destinados a la infraestructura vial.