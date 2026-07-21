Contraloría investiga presunto uso irregular de vehículos oficiales en Pedregal y el MOP

La Contraloría General de la República informó que mantiene abiertas investigaciones por el presunto uso irregular de vehículos oficiales en la Junta Comunal de Pedregal y en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), tras recibir denuncias ciudadanas.

En el caso de la Junta Comunal de Pedregal, una denuncia permitió ubicar un vehículo oficial estacionado en un edificio residencial privado. Según la Contraloría, la unidad no portaba la placa reglamentaria ni tenía visible el logotipo institucional.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: Jubilados y pensionados recibirán doble pago en agosto 2026: conozca las fechas de la CSS

De acuerdo con la información recabada durante la verificación, el vehículo habría sido trasladado a ese lugar debido a supuestos trabajos de reparación que se realizan en los estacionamientos de la junta comunal.

Contraloría también investigan un caso en el MOP

La @ContraloriaPma informó que mantiene seguimiento a denuncias por presunto uso irregular de vehículos pfciales en la Junta Comunal de Pedregal y en el Ministerio de Obras Públicas (MOP). pic.twitter.com/fELkmvin0p — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

La entidad fiscalizadora indicó que también recibió una denuncia relacionada con un vehículo oficial del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el cual estaría asignado al jefe de Auditoría Interna de esa institución.

Este caso también se encuentra bajo verificación como parte de las investigaciones que adelanta la Contraloría.

Podrían presentar denuncias ante el Ministerio Público

La Contraloría explicó que actualmente elabora los informes técnicos correspondientes para determinar si existen méritos para emprender acciones legales.

De ser necesario, la institución presentará las denuncias formales ante el Ministerio Público, siguiendo el procedimiento aplicado en investigaciones similares, entre ellas la relacionada con la Junta Comunal de Ancón.

La entidad reiteró que dará seguimiento a ambas denuncias como parte de su labor de fiscalización del uso de los bienes del Estado.