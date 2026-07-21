Comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de Comisión de población, ambiente y desarrollo y la de relaciones exteriores para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de población para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Orlando Carrasquilla
- Arquesio Arias
- Javier Sucre
- Roberto Archibold
- Yarelis Rodríguez
- Lenin Ulate
- Shirley Castañedas
- Ronald De Gracia
- Ernesto Cedeño
Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de relaciones exteriores para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Ariel Vallarino
- Manuel Cohen
- Medin Jiménez
- Rafael Buchanan
- Joan Guevara
- Walquiria Chandler
- Roberto Zúñiga
- Jamis Acosta
- José Luis Varela