Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 12:52

Comisión de relaciones exteriores de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional anunció quiénes integran la Comisión de población, ambiente y desarrollo y la de relaciones exteriores para el periodo 2026-2027.

Asamblea Nacional - comisiones de trabajo. 

Asamblea Nacional - comisiones de trabajo. 

María Hernández
Por María Hernández

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de Comisión de población, ambiente y desarrollo y la de relaciones exteriores para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de población para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Orlando Carrasquilla
  • Arquesio Arias
  • Javier Sucre
  • Roberto Archibold
  • Yarelis Rodríguez
  • Lenin Ulate
  • Shirley Castañedas
  • Ronald De Gracia
  • Ernesto Cedeño

Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de relaciones exteriores para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Ariel Vallarino
  • Manuel Cohen
  • Medin Jiménez
  • Rafael Buchanan
  • Joan Guevara
  • Walquiria Chandler
  • Roberto Zúñiga
  • Jamis Acosta
  • José Luis Varela

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