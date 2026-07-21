Aumento para jubilados que ganan menos de $600 podría volver a tercer debate en la Asamblea

El proyecto de ley que propone una compensación económica para jubilados y pensionados que reciben menos de 600 dólares mensuales volverá a la agenda de la Asamblea Nacional, una vez concluya la discusión de las reformas al Reglamento Interno.

Así lo informó la diputada Grace Hernández, proponente de la iniciativa, quien explicó que el Proyecto de Ley 495 permanece suspendido en tercer debate, pero existe el compromiso de someterlo a votación cuando finalice el trámite legislativo pendiente.

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"El proyecto de Ley 495, que es la compensación para un jubilado que gana o recibe menos de 600 dólares para que lo consuma en su comunidad y mueva la economía, está suspendido en tercer debate. Estamos esperando que termine el Reglamento Interno y el compromiso de la Asamblea fue que, una vez termine, se someterá a votación", expresó la diputada. "El proyecto de Ley 495, que es la compensación para un jubilado que gana o recibe menos de 600 dólares para que lo consuma en su comunidad y mueva la economía, está suspendido en tercer debate. Estamos esperando que termine el Reglamento Interno y el compromiso de la Asamblea fue que, una vez termine, se someterá a votación", expresó la diputada.

Cambios en la fuente de financiamiento

La iniciativa había generado debate luego de que el presidente José Raúl Mulino manifestara, en una conferencia semanal, que vetaría el proyecto debido al mecanismo de financiamiento planteado mediante una tasa portuaria.

Sobre este punto, Hernández explicó que el texto fue ajustado para incorporar un artículo que permitiría al Órgano Ejecutivo definir una fuente alternativa de financiamiento para la compensación, en caso de que la ley sea aprobada.

"Lo más importante es que la ley ya se va, si los compañeros la aprueban, con un artículo que permite al Ejecutivo transformar la fuente de financiamiento y la mecánica con la que se haga esta compensación", sostuvo. "Lo más importante es que la ley ya se va, si los compañeros la aprueban, con un artículo que permite al Ejecutivo transformar la fuente de financiamiento y la mecánica con la que se haga esta compensación", sostuvo.

Ley de aumento a jubilados y pensionados busca impulsar la economía local

Según la diputada, el objetivo del proyecto es que los recursos lleguen a los jubilados y pensionados con menores ingresos para que puedan destinarlos al consumo en sus comunidades, contribuyendo al movimiento de la economía local.

Hernández invitó a los diputados a analizar el contenido de la propuesta antes de su discusión en el pleno.