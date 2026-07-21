ASEP exige a Edemet, Edechi y ENSA un plan obligatorio para mejorar el servicio eléctrico

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ( ASEP ) exigió a las empresas distribuidoras de electricidad Edemet, Edechi y ENSA la implementación de un plan de acción de cumplimiento obligatorio para corregir fallas en la prestación del servicio y mejorar la atención a los usuarios ante el incremento de quejas.

Zelmar Rodríguez, administradora de la ASEP, se reunió con directivos de Naturgy, operadora de Edemet y Edechi, y de ENSA para exigir la adopción inmediata de medidas correctivas.

“Estamos dando seguimiento permanente a los casos reportados por la ciudadanía a través de nuestras distintas plataformas. Exigimos soluciones inmediatas a las inconsistencias que continúan afectando a los clientes y usuarios del servicio eléctrico”, afirmó Rodríguez.

El plan de acción contempla medidas para atender reclamos relacionados con el alto consumo de energía, la falta de notificación previa para el reemplazo de medidores, la demora en la atención de requerimientos formulados por la entidad reguladora, los prolongados tiempos de espera en las agencias comerciales y la gestión de reclamos por daños en equipos eléctricos.

Asimismo, la estrategia abarca acciones encaminadas a reducir las fluctuaciones de voltaje, agilizar la reparación de luminarias del alumbrado público y corregir los ciclos de lectura de los medidores.