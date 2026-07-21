Fitch Raitings: Economía panameña podría sumar hasta un 2% al crecimiento del PIB con la reapertura de Cobre Panamá

La posible reapertura de Cobre Panamá podría tener un efecto que trasciende la actividad minera. De acuerdo con Fitch Ratings, el regreso de la operación fortalecería el crecimiento económico del país al punto de incrementar hasta en un 2% el Producto Interno Bruto (PIB), una señal que también tendría impacto sobre la inversión y la percepción de Panamá en los mercados internacionales.

La evaluación de la calificadora llega en un momento en que el país mantiene un ritmo de expansión superior al promedio regional. El informe destaca que la economía panameña continúa mostrando resiliencia gracias al desempeño del Canal de Panamá, el comercio y la construcción, sectores que sostuvieron el crecimiento durante los primeros meses del año.

Para Fitch, la minería representa un componente capaz de amplificar ese comportamiento. La agencia considera que su eventual retorno no solo incrementaría la producción nacional, sino que generaría un efecto multiplicador sobre actividades vinculadas al transporte, la logística, los servicios y la cadena de proveedores que gira alrededor del proyecto.

La calificadora explica que ese escenario permitiría fortalecer la capacidad productiva del país y ampliar el ritmo de crecimiento previsto para 2026. Actualmente, mantiene una proyección de expansión económica de 4.0%, aunque considera que la reincorporación de Cobre Panamá podría llevar ese resultado por encima de la previsión inicial.

En su análisis, Fitch también aborda el estado actual del proyecto minero. Recuerda que la auditoría independiente divulgada en junio concluyó que la operación cumple, en términos generales, con sus compromisos legales, ambientales y operativos. Tras esos resultados, el Gobierno continúa evaluando las alternativas para definir el futuro de la mina.

Más allá del impacto sobre el PIB, la firma sostiene que una decisión favorable enviaría una señal positiva a los mercados al demostrar capacidad para desarrollar proyectos de gran escala dentro de un marco institucional definido. Ese elemento, señala el informe, también influye en la confianza de los inversionistas y en las perspectivas de crecimiento del país.

En materia fiscal, Fitch mantiene una visión estable sobre Panamá y proyecta que el Gobierno cumplirá con la meta de déficit establecida para este año. Al mismo tiempo, identifica como retos pendientes la generación de empleo formal, la reducción de la informalidad y el fortalecimiento de las finanzas públicas.