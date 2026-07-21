¡Atentos! ENA anuncia cierres y cambios en el tráfico del Corredor Sur del 22 al 25 de julio

La Empresa Nacional de Autopista (ENA) realizará trabajos de movilización e izaje de vigas en el tramo marino del Corredor Sur, del 22 al 25 de julio de 2026, en un horario de 9:00 p. m. a 5:00 a. m. La obra forma parte del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo.