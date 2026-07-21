Gobierno de Nicaragua rechaza la postura de Panamá sobre las declaraciones de Daniel Ortega

Gobierno de Nicaragua rechaza la postura de Panamá .

Por Ana Canto El Gobierno de Nicaragua respondió este martes a una nota emitida por el Gobierno de Panamá, mediante la cual este último expresó su rechazo a las declaraciones del presidente Daniel Ortega sobre la eventual eliminación de los comicios en el país centroamericano.

“Acusamos recibo de una nota que objetivamente lesiona nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional", señaló el Ejecutivo nicaragüense. Añadió además que el documento "no representa los valores de no injerencia y no intervención que hemos reconocido siempre como propios de nuestros lazos históricos de unidad nuestroamericana y caribeña", al tiempo que reiteró que «la soberanía de nuestro pueblo no se discute, se defiende con los argumentos propios de nuestra constitucionalidad y jurisprudencia».

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

En el comunicado, el régimen de Managua sostuvo que ambas naciones "seguirán siendo hermanas en el honor y la gloria de haber luchado con hidalguía contra toda forma de imperialismo, intervencionismo y ocupación foránea". El gobierno de Nicaragua respondió este martes a una nota emitida por el gobierno de Panamá, mediante la cual expresó su rechazo a las declaraciones del presidente Daniel Ortega, sobre la eliminación de las elecciones en Nicaragua.



“Acusamos recibo de una nota que objetivamente… pic.twitter.com/IZQ5VI3Ndh — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026