Gobierno de Panamá rechaza declaraciones de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

El Gobierno de Panamá expresó su rechazo a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la eventual eliminación de futuras elecciones en ese país, y llamó a consultas a su embajador en Managua.
"Panamá reafirma su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos", señala el informe oficial.
Asimismo, la Cancillería hizo un llamado a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar comicios libres, periódicos, transparentes y competitivos.