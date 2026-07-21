Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 15:15

Gobierno de Panamá rechaza declaraciones de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

Panamá hizo un llamado a respetar los derechos civiles y políticos, tras el anuncio del régimen de Nicaragua sobre la eventual suspensión de futuras elecciones.

Gobierno de Panamá rechaza declaraciones de Daniel Ortega.

Gobierno de Panamá rechaza declaraciones de Daniel Ortega.

EFE/ STR
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno de Panamá expresó su rechazo a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la eventual eliminación de futuras elecciones en ese país, y llamó a consultas a su embajador en Managua.

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad soberana.

"Panamá reafirma su compromiso con la democracia, el respeto al orden constitucional, las libertades fundamentales, el pluralismo político y la decisión soberana de los pueblos", señala el informe oficial.

Asimismo, la Cancillería hizo un llamado a respetar los derechos civiles y políticos, preservar la vía electoral y garantizar comicios libres, periódicos, transparentes y competitivos.

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