Naturgy Panamá explica apagón que afectó a más de 50 mil clientes este martes

Naturgy Panamá informó que a las 2:16 p. m. de este martes se registró un evento externo en su red de distribución, originado en el Sistema Eléctrico Regional (SER) debido a la apertura de la interconexión México-Guatemala.
De acuerdo con las normativas establecidas, la compañía realizó las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho (CND) para el restablecimiento del servicio.
La empresa ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados por esta falla ajena a su red de distribución y agradeció la comprensión de sus usuarios.