Naturgy Panamá explica apagón que afectó a más de 50 mil clientes este martes

Naturgy Panamá informó que a las 2:16 p. m. de este martes se registró un evento externo en su red de distribución, originado en el Sistema Eléctrico Regional (SER) debido a la apertura de la interconexión México-Guatemala.

Este incidente, ajeno a la responsabilidad de la empresa, afectó durante aproximadamente dos minutos el suministro eléctrico de más de 50 000 clientes. Las zonas impactadas incluyeron los sectores de San Francisco, Obarrio y Bella Vista, en la provincia de Panamá; Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Punta Barco y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste; además de Antón, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con las normativas establecidas, la compañía realizó las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho (CND) para el restablecimiento del servicio.

La empresa ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados por esta falla ajena a su red de distribución y agradeció la comprensión de sus usuarios.