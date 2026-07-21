Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 16:42

Naturgy Panamá explica apagón que afectó a más de 50 mil clientes este martes

Naturgy Panamá realizó las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho (CND) para el restablecimiento del servicio.

Naturgy Panamá explica apagón que afectó a más de 50 mil clientes.

Naturgy Panamá explica apagón que afectó a más de 50 mil clientes.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Naturgy Panamá informó que a las 2:16 p. m. de este martes se registró un evento externo en su red de distribución, originado en el Sistema Eléctrico Regional (SER) debido a la apertura de la interconexión México-Guatemala.

Este incidente, ajeno a la responsabilidad de la empresa, afectó durante aproximadamente dos minutos el suministro eléctrico de más de 50 000 clientes. Las zonas impactadas incluyeron los sectores de San Francisco, Obarrio y Bella Vista, en la provincia de Panamá; Barrio Balboa, Barrio Colón, El Coco, Guadalupe, Nuevo Arraiján, Ciudad Futuro, Capira, Punta Barco y San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste; además de Antón, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con las normativas establecidas, la compañía realizó las coordinaciones con el Centro Nacional de Despacho (CND) para el restablecimiento del servicio.

La empresa ofreció disculpas por los inconvenientes ocasionados por esta falla ajena a su red de distribución y agradeció la comprensión de sus usuarios.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá desaloja un local nocturno en San Felipe por exceso de ruido

Panamá y Brasil exploran nuevas inversiones para impulsar el empleo y la agroindustria

El IFARHU entrega las nuevas tarjetas y el pago del PASE-U para este miércoles 22 de julio

Recomendadas

Más Noticias