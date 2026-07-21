IFARHU: información importante que debe saber para retirar la nueva tarjeta PASE-U

Documentación: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

Excepción para extranjeros: Quienes se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el plástico en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

Activación digital: Los padres de familia deberán descargar una aplicación móvil para vincular la tarjeta de débito, así como para verificar su activación y el uso del beneficio.