Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 10:06

IFARHU: información importante que debe saber para retirar la nueva tarjeta PASE-U

El IFARHU indicó que el proceso de entrega de la nueva tarjeta PASE-U se desplegará en todas las provincias.

Información para la entrega del PASE-U. 

Información para la entrega del PASE-U. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los padres de familia y acudientes legales de los estudiantes beneficiarios de la nueva tarjeta de débito Mastercard del PASE-U deben presentar su cédula de identidad personal para efectuar el retiro.

Asimismo, la entidad indicó que el proceso de entrega se desplegará en todas las provincias. La distribución ya finalizó en Herrera y Los Santos, y continúa esta semana en Coclé.

IFARHU: información que debe saber para retirar la nueva tarjeta PASE-U

  • Documentación: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.

  • Excepción para extranjeros: Quienes se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el plástico en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.

  • Activación digital: Los padres de familia deberán descargar una aplicación móvil para vincular la tarjeta de débito, así como para verificar su activación y el uso del beneficio.

  • Asistencia: Se exhorta a los interesados a acudir únicamente en la fecha y el lugar asignados en el cronograma oficial.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

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