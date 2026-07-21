IFARHU: información importante que debe saber para retirar la nueva tarjeta PASE-U

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los padres de familia y acudientes legales de los estudiantes beneficiarios de la nueva tarjeta de débito Mastercard del PASE-U deben presentar su cédula de identidad personal para efectuar el retiro.
IFARHU: información que debe saber para retirar la nueva tarjeta PASE-U
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Documentación: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Excepción para extranjeros: Quienes se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el plástico en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
Activación digital: Los padres de familia deberán descargar una aplicación móvil para vincular la tarjeta de débito, así como para verificar su activación y el uso del beneficio.
Asistencia: Se exhorta a los interesados a acudir únicamente en la fecha y el lugar asignados en el cronograma oficial.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.