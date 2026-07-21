Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 13:06

Comisión de asuntos municipales de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional anunció quiénes integran la Comisión de infraestructura pública y asuntos del canal y la comisión de asuntos municipales, para el periodo 2026-2027.

Asamblea Nacional ya tiene comisiones de trabajo. 

Asamblea Nacional ya tiene comisiones de trabajo. 

María Hernández
Por María Hernández

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de infraestructura pública y asuntos del canal y la comisión de asuntos municipales, para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de infraestructura para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Ariel Vallarino

  • Didiano Pinilla

  • Manuel Chen

  • Neftalí Zamora

  • Manuel Samaniego

  • Marcos Castillero

  • Grace Hernández

  • Miguel Campo

  • Lenin Ulate

Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de asuntos municipales para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Alain Cedeño

  • Sergio Gálvez

  • Nixon Andrade

  • Jairo Salazar

  • Jorge Herrera

  • Jesica Romero

  • Miguel Campos

  • Yarelis Rodríguez

  • Grace Hernández

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