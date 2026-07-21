Comisión de asuntos municipales de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de infraestructura pública y asuntos del canal y la comisión de asuntos municipales, para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de infraestructura para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
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Ariel Vallarino
Didiano Pinilla
Manuel Chen
Neftalí Zamora
Manuel Samaniego
Marcos Castillero
Grace Hernández
Miguel Campo
Lenin Ulate
Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de asuntos municipales para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
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Alain Cedeño
Sergio Gálvez
Nixon Andrade
Jairo Salazar
Jorge Herrera
Jesica Romero
Miguel Campos
Yarelis Rodríguez
Grace Hernández