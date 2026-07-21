Comisión de asuntos municipales de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

Asamblea Nacional ya tiene comisiones de trabajo.

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de infraestructura pública y asuntos del canal y la comisión de asuntos municipales, para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

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Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de infraestructura para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

Ariel Vallarino

Didiano Pinilla

Manuel Chen

Neftalí Zamora

Manuel Samaniego

Marcos Castillero

Grace Hernández

Miguel Campo

Lenin Ulate

Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de asuntos municipales para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados: