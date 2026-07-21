Comisión de asuntos agropecuarios de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de asuntos agropecuarios y la comisión de la mujer, la niñez, la juventud y la familia, para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.
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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de asuntos agropecuarios para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Tomás Benavides
- Orlando Carrasquilla
- Raúl Pineda
- Marcos Castillero
- Edwin Vergara
- Eliécer Castrellón
- Dana Castañeda
- Janine Prado
- Jhonathan Vega
Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de la mujer para el periodo 2026-2027?
La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:
- Flor Brenes
- Ricardo Vigil
- Didiano Pinilla
- Alexandra Brenes
- Paulette Thomas
- Neftalí Zamora
- Manuel Samaniego
- Carlos Saldaña
- Yusaida Marín