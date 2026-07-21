Panamá Nacionales -  21 de julio de 2026 - 12:33

Comisión de asuntos agropecuarios de la Asamblea Nacional: ¿quiénes la conforman para el periodo 2026-2027?

La Asamblea Nacional anunció quiénes integran la Comisión de asuntos agropecuarios y la Comisión de la mujer, juventud y familia. Para el periodo 2026-2027.

Comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional. 

Comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional. 

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María Hernández
Por María Hernández

La Asamblea Nacional dio a conocer la integración de la Comisión de asuntos agropecuarios y la comisión de la mujer, la niñez, la juventud y la familia, para el periodo legislativo 2026-2027, como parte de la conformación de las 15 comisiones permanentes de trabajo.

Estas comisiones fueron establecidas tras el acuerdo alcanzado entre las bancadas parlamentarias, conforme al Reglamento Interno del Legislativo, con el objetivo de iniciar el análisis de iniciativas legislativas y las labores de fiscalización durante el nuevo periodo.

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Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de asuntos agropecuarios para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Tomás Benavides
  • Orlando Carrasquilla
  • Raúl Pineda
  • Marcos Castillero
  • Edwin Vergara
  • Eliécer Castrellón
  • Dana Castañeda
  • Janine Prado
  • Jhonathan Vega

Asamblea Nacional: ¿Quiénes integran la Comisión de la mujer para el periodo 2026-2027?

La comisión quedó conformada por los siguientes diputados:

  • Flor Brenes
  • Ricardo Vigil
  • Didiano Pinilla
  • Alexandra Brenes
  • Paulette Thomas
  • Neftalí Zamora
  • Manuel Samaniego
  • Carlos Saldaña
  • Yusaida Marín

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