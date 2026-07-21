Suiza se adhiere al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá

La República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su satisfacción por la adhesión de la Confederación Suiza al Protocolo relativo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá .

El Instrumento de Adhesión fue depositado durante una ceremonia celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C.

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Según la Cancillería, esta decisión reafirma el compromiso de Suiza con la paz, la neutralidad, el derecho internacional y el libre funcionamiento de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial.

Refuerza el respaldo al Canal de Panamá

La República de Panamá, a través de su Cancillería, expresó su satisfacción por la adhesión de la Confederación Suiza al Protocolo relativo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, cuyo Instrumento de Adhesión fue depositado en… pic.twitter.com/qax0krPoJS — Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2026

La entidad destacó que la incorporación de Suiza fortalece el respaldo internacional al régimen jurídico que garantiza la neutralidad permanente del Canal de Panamá y reafirma la soberanía panameña sobre la vía interoceánica.

Asimismo, señaló que esta adhesión forma parte de la política exterior impulsada por el Gobierno Nacional para promover que más países se sumen al Protocolo de Neutralidad.

Ceremonia en la sede de la OEA

El acto fue presidido por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y contó con la participación del embajador Ralf Heckner, observador permanente de la Confederación Suiza ante ese organismo hemisférico.

Con esta adhesión, Panamá continúa ampliando el respaldo internacional al tratado que establece la neutralidad permanente del Canal y garantiza su funcionamiento abierto al tránsito marítimo internacional.