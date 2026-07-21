Suiza Nacionales -  21 de julio de 2026 - 13:57

Suiza se adhiere al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá

Panamá anunció la adhesión de Suiza al Protocolo de Neutralidad del Canal de Panamá, un paso que fortalece el respaldo internacional de la vía interoceánica.

Canal de Panamá

Canal de Panamá

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su satisfacción por la adhesión de la Confederación Suiza al Protocolo relativo al Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.

El Instrumento de Adhesión fue depositado durante una ceremonia celebrada en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington D. C.

Tema de interés: ASEP exige a Edemet, Edechi y ENSA un plan obligatorio para mejorar el servicio eléctrico

Según la Cancillería, esta decisión reafirma el compromiso de Suiza con la paz, la neutralidad, el derecho internacional y el libre funcionamiento de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial.

Refuerza el respaldo al Canal de Panamá

La entidad destacó que la incorporación de Suiza fortalece el respaldo internacional al régimen jurídico que garantiza la neutralidad permanente del Canal de Panamá y reafirma la soberanía panameña sobre la vía interoceánica.

Asimismo, señaló que esta adhesión forma parte de la política exterior impulsada por el Gobierno Nacional para promover que más países se sumen al Protocolo de Neutralidad.

Ceremonia en la sede de la OEA

El acto fue presidido por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y contó con la participación del embajador Ralf Heckner, observador permanente de la Confederación Suiza ante ese organismo hemisférico.

Con esta adhesión, Panamá continúa ampliando el respaldo internacional al tratado que establece la neutralidad permanente del Canal y garantiza su funcionamiento abierto al tránsito marítimo internacional.

En esta nota:
Seguir leyendo

Canal de Panamá mantiene tránsitos y aplica ajustes de calado por El Niño

Así fue la visita de Panamá Quiero Verte Verde al Canal de Panamá

Mulino y Sheinbaum relanzan relaciones: México respalda la neutralidad del Canal de Panamá

Recomendadas

Más Noticias