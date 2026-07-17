Canal de Panamá mantiene tránsitos y aplica ajustes de calado por El Niño

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que el Canal de Panamá continúa implementando medidas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, con el objetivo de hacer un uso más eficiente del recurso hídrico y mantener la confiabilidad de la ruta interoceánica.
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Tres ajustes de calado en el Canal de Panamá
Icaza explicó que ya fueron anunciados tres ajustes de calado, uno de los cuales ya entró en vigencia. Según indicó, estas medidas buscan preparar a la vía interoceánica para las condiciones que pueda generar El Niño, sin afectar la continuidad de las operaciones.
No prevén reducir el número de tránsitos
El ministro destacó que, por el momento, el Canal de Panamá no tiene previsto realizar ajustes en el número de tránsitos.
Añadió que el objetivo es mantener el flujo de buques y ofrecer estabilidad a la industria marítima internacional.
Medidas para garantizar la operación
Las acciones forman parte de la estrategia del Canal de Panamá para administrar de manera eficiente el recurso hídrico durante periodos de menor disponibilidad de agua, procurando mantener la seguridad y confiabilidad de una de las principales rutas marítimas del mundo.