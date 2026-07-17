Canal de Panamá mantiene tránsitos y aplica ajustes de calado por El Niño

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que el Canal de Panamá continúa implementando medidas para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, con el objetivo de hacer un uso más eficiente del recurso hídrico y mantener la confiabilidad de la ruta interoceánica.

"Hemos estado monitoreando esto, implementando distintas acciones para poder hacer un uso más eficiente del recurso hídrico", expresó el funcionario al ser consultado sobre el impacto de este fenómeno climático en las operaciones del Canal. "Hemos estado monitoreando esto, implementando distintas acciones para poder hacer un uso más eficiente del recurso hídrico", expresó el funcionario al ser consultado sobre el impacto de este fenómeno climático en las operaciones del Canal.

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Tres ajustes de calado en el Canal de Panamá

Icaza explicó que ya fueron anunciados tres ajustes de calado, uno de los cuales ya entró en vigencia. Según indicó, estas medidas buscan preparar a la vía interoceánica para las condiciones que pueda generar El Niño, sin afectar la continuidad de las operaciones.

"Hemos estado monitoreando esto, implementando distintas acciones para poder hacer un uso más eficiente del recurso hídrico", señaló el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, al preguntarle sobre el impacto del Fenómeno de El Niño en la operación del Canal de Panamá.… pic.twitter.com/UNrBomjHVr — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

"Estos ajustes de calado son unas medidas para poder ir preparándonos y poder mantener la confiabilidad de la ruta", señaló. "Estos ajustes de calado son unas medidas para poder ir preparándonos y poder mantener la confiabilidad de la ruta", señaló.

No prevén reducir el número de tránsitos

El ministro destacó que, por el momento, el Canal de Panamá no tiene previsto realizar ajustes en el número de tránsitos.

Añadió que el objetivo es mantener el flujo de buques y ofrecer estabilidad a la industria marítima internacional.

"Podemos mantener el número de tránsitos que a la fecha se mantienen y no tenemos previstos hacer ajuste de tránsito en el futuro cercano, lo cual es muy importante para la industria", afirmó. "Podemos mantener el número de tránsitos que a la fecha se mantienen y no tenemos previstos hacer ajuste de tránsito en el futuro cercano, lo cual es muy importante para la industria", afirmó.

Medidas para garantizar la operación

Las acciones forman parte de la estrategia del Canal de Panamá para administrar de manera eficiente el recurso hídrico durante periodos de menor disponibilidad de agua, procurando mantener la seguridad y confiabilidad de una de las principales rutas marítimas del mundo.