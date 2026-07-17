Polvo del Sahara en Panamá: SINAPROC e IMHPA emiten aviso de prevención

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitieron un aviso de prevención por el ingreso de una masa de aire con partículas de polvo del Sahara , cuyas condiciones se mantendrán hasta el 20 de julio.

De acuerdo con las autoridades, el fenómeno afectará principalmente la vertiente del Caribe, la región Metropolitana y la región Oriental del país.

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¿Qué es el polvo del Sahara?

El polvo del Sahara está compuesto por partículas finas de arena y minerales que son transportadas por los vientos desde el desierto del Sahara, en África, hasta distintas regiones del Caribe y América.

Un aviso de prevención por el ingreso de masa de aire con partículas de Polvo del Sáhara, ha sido emitido por el @Sinaproc_Panama y el @imhpapma hasta el 20 de julio.



Detallan que estará incidiendo principalmente en la vertiente del Caribe, la región Metropolitana y región… pic.twitter.com/2MlpgAPEw2 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

Durante estos eventos puede disminuir la calidad del aire y reducir la visibilidad, especialmente en zonas donde la concentración de partículas es mayor.

Recomendaciones de las autoridades

Ante el ingreso de esta masa de aire, el SINAPROC y el IMHPA recomiendan:

Utilizar mascarilla , especialmente si permanece al aire libre por periodos prolongados.

, especialmente si permanece al aire libre por periodos prolongados. Reducir la exposición al polvo cuando sea posible.

Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Mantenerse informados a través de los boletines oficiales de las autoridades.

Las entidades continuarán monitoreando la evolución del fenómeno y emitirán nuevas actualizaciones si las condiciones cambian.