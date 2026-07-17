Panamá Nacionales -  17 de julio de 2026 - 09:43

IMA anuncia 500 mil jamones nacionales para las Cajas Navideñas 2026

El IMA informó que las Cajas Navideñas 2026 incluirán 500 mil jamones tipo picnic de producción nacional.

IMA informó que las Cajas Navideñas 2026 incluirán 500 mil jamones 

IMA informó que las Cajas Navideñas 2026 incluirán 500 mil jamones 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) distribuirá 500,000 jamones tipo picnic de producción nacional como parte de las Cajas Navideñas 2026, informó este viernes su director, Nilo Murillo.

El funcionario explicó que esta iniciativa busca fortalecer la producción nacional y apoyar a la agroindustria vinculada al sector porcino.

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IMA: Cajas incluirán nuevos productos

Murillo adelantó que este año las Cajas Navideñas incorporarán nuevos productos para complementar los alimentos tradicionales que reciben las familias panameñas durante las festividades.

Entre las novedades mencionó se encuentran:

  • Maíz molido para tamales.
  • Pasitas.

Según el director del IMA, estos productos formarán parte de una caja con una oferta más amplia para las celebraciones de fin de año.

Buscan fortalecer la producción nacional

El titular del IMA destacó que la incorporación de 500 mil jamones nacionales representa un impulso para la producción porcina del país, al tiempo que reafirma el compromiso de la agroindustria con el abastecimiento del programa.

La entidad no detalló, por el momento, la fecha en que iniciará la distribución de las Cajas Navideñas ni la lista completa de productos que serán incluidos.

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