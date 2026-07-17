Identifican restos de Manuel Carol Ojo, desaparecido en la invasión de Panamá de 1989

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó la identificación científica de los restos óseos de Manuel Carol Ojo, quien permanecía desaparecido desde la madrugada del 20 de diciembre de 1989, durante la invasión estadounidense a Panamá.
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Restos fueron exhumados en 2020
De acuerdo con la Comisión, los restos de Manuel Carol Ojo fueron recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en el Jardín de Paz, como parte de las diligencias de identificación de víctimas.
La entidad explicó que la confirmación de su identidad fue posible mediante estudios especializados.
Desaparecido: ¿Quién era Manuel Carol Ojo?
Manuel Carol Ojo desapareció la madrugada del 20 de diciembre de 1989, fecha en la que cumplía 33 años de edad.
Era hijo de Francisco Carlo Díaz y Eneida Ojo Pérez, y laboraba en el entonces Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).
Tras su desaparición, sus familiares emprendieron una intensa búsqueda en hospitales, morgues, centros de detención y cementerios, sin obtener respuestas durante décadas.
Continúan las labores de identificación
La Comisión 20 de Diciembre de 1989, creada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 121 de 2016, mantiene las investigaciones para localizar e identificar a otras personas desaparecidas durante la invasión estadounidense, mediante técnicas de antropología forense y análisis genéticos.