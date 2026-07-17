Identifican restos de Manuel Carol Ojo, desaparecido en la invasión de Panamá de 1989

La Comisión 20 de Diciembre de 1989 informó la identificación científica de los restos óseos de Manuel Carol Ojo, quien permanecía desaparecido desde la madrugada del 20 de diciembre de 1989, durante la invasión estadounidense a Panamá.

El hallazgo se produce cuando están próximos a cumplirse 37 años de su desaparición y forma parte de las investigaciones para identificar a las víctimas de ese episodio de la historia del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: IMA anuncia 500 mil jamones nacionales para las Cajas Navideñas 2026

Restos fueron exhumados en 2020

De acuerdo con la Comisión, los restos de Manuel Carol Ojo fueron recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en el Jardín de Paz, como parte de las diligencias de identificación de víctimas.

A meses de cumplirse 37 años de la desaparición de Manuel Carol Ojo, la Comisión 20 de diciembre de 1989 informó que sus restos óseos fueron identificados.



Los restos de Carol fueron extraídos durante exhumaciones realizadas en el Jardín de Paz en enero de 2020, como parte de… pic.twitter.com/o4YFvW8PaC — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

La entidad explicó que la confirmación de su identidad fue posible mediante estudios especializados.

"La identificación científica se logró mediante la aplicación de estudios multidisciplinarios de antropología forense y genética. Los análisis permitieron comparar el perfil genético obtenido de los restos óseos con las muestras biológicas aportadas por familiares, confirmando científicamente su identidad", indicó la Comisión. "La identificación científica se logró mediante la aplicación de estudios multidisciplinarios de antropología forense y genética. Los análisis permitieron comparar el perfil genético obtenido de los restos óseos con las muestras biológicas aportadas por familiares, confirmando científicamente su identidad", indicó la Comisión.

Desaparecido: ¿Quién era Manuel Carol Ojo?

Manuel Carol Ojo desapareció la madrugada del 20 de diciembre de 1989, fecha en la que cumplía 33 años de edad.

Era hijo de Francisco Carlo Díaz y Eneida Ojo Pérez, y laboraba en el entonces Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

Tras su desaparición, sus familiares emprendieron una intensa búsqueda en hospitales, morgues, centros de detención y cementerios, sin obtener respuestas durante décadas.

Continúan las labores de identificación

La Comisión 20 de Diciembre de 1989, creada mediante el Decreto Ejecutivo N.° 121 de 2016, mantiene las investigaciones para localizar e identificar a otras personas desaparecidas durante la invasión estadounidense, mediante técnicas de antropología forense y análisis genéticos.