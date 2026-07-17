Director del IMA responde a Acovipa y anuncia 21 Tiendas del Pueblo para 2026

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) , Nilo Murillo, respondió a los cuestionamientos de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa) sobre una presunta competencia desleal por parte de las Tiendas del Pueblo.

Murillo aseguró que los establecimientos del IMA no representan una competencia para los comercios privados debido a sus horarios y días de atención.

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"Siempre he dicho que no es competencia; primero porque abro a las 7:00 a.m. y cierro a las 11:00 a.m., cuatro días a la semana", manifestó. "Siempre he dicho que no es competencia; primero porque abro a las 7:00 a.m. y cierro a las 11:00 a.m., cuatro días a la semana", manifestó.

IMA analiza propuesta de trabajar con supermercados

El funcionario indicó que recibió copia de una nota enviada por Acovipa al presidente de la República, en la que, además de expresar sus inquietudes, se plantea la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración.

“500,000 -jamones- picnic nacionales, eso es un gran éxito por parte de nuestra gestión, ya que estamos prácticamente elevando la producción de cerdo en esa parte en donde la agroindustria se ha comprometido, estoy claro que van a cumplir, pero también hay una sorpresa y es que… pic.twitter.com/FnBqMYJaF9 — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

Entre las propuestas mencionadas figura la creación de un pasillo del IMA dentro de supermercados, una iniciativa que Murillo calificó como una alternativa positiva.

"Tomaron en consideración la propuesta de buscar fórmulas de un pasillo de IMA en los supermercados, que es una muy buena salida", señaló. "Tomaron en consideración la propuesta de buscar fórmulas de un pasillo de IMA en los supermercados, que es una muy buena salida", señaló.

Proyectan 21 Tiendas del Pueblo al cierre de 2026

Murillo informó que la institución tiene previsto cerrar el año 2026 con 21 Tiendas del Pueblo distribuidas en diferentes puntos del país.

Entre las próximas aperturas mencionó:

Puerto Armuelles.

Calobre (Manjares).

Cañazas, en Veraguas.

Colón.

Changuinola.

Atalaya.

Soná.

Unos 500,000 jamones picnic nacionales serán distribuidos en las Cajas Navideñas, así lo dio a conocer el director del @IMA_Pma, Niño Murillo.



Detalló que este año se están incluyendo nuevos productos como el maíz molido para tamales y pasitas. pic.twitter.com/y81REC0oVG — Telemetro Reporta (@TReporta) July 17, 2026

Según explicó, estos proyectos buscan ampliar el acceso de la población a productos alimenticios a precios accesibles.

Anuncian 500 mil jamones nacionales para Navidad

El director del IMA también adelantó que este año se distribuirán 500 mil jamones tipo picnic de producción nacional como parte de las tradicionales cajas navideñas.

Indicó que la medida contribuirá a fortalecer la producción porcina nacional y adelantó que las cajas incluirán una mayor variedad de productos para las fiestas de fin de año