Director del IMA responde a Acovipa y anuncia 21 Tiendas del Pueblo para 2026

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, respondió a los cuestionamientos de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (Acovipa) sobre una presunta competencia desleal por parte de las Tiendas del Pueblo.
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IMA analiza propuesta de trabajar con supermercados
El funcionario indicó que recibió copia de una nota enviada por Acovipa al presidente de la República, en la que, además de expresar sus inquietudes, se plantea la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración.
Entre las propuestas mencionadas figura la creación de un pasillo del IMA dentro de supermercados, una iniciativa que Murillo calificó como una alternativa positiva.
Proyectan 21 Tiendas del Pueblo al cierre de 2026
Murillo informó que la institución tiene previsto cerrar el año 2026 con 21 Tiendas del Pueblo distribuidas en diferentes puntos del país.
Entre las próximas aperturas mencionó:
- Puerto Armuelles.
- Calobre (Manjares).
- Cañazas, en Veraguas.
- Colón.
- Changuinola.
- Atalaya.
- Soná.
Según explicó, estos proyectos buscan ampliar el acceso de la población a productos alimenticios a precios accesibles.
Anuncian 500 mil jamones nacionales para Navidad
El director del IMA también adelantó que este año se distribuirán 500 mil jamones tipo picnic de producción nacional como parte de las tradicionales cajas navideñas.
Indicó que la medida contribuirá a fortalecer la producción porcina nacional y adelantó que las cajas incluirán una mayor variedad de productos para las fiestas de fin de año