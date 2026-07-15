Coclé Nacionales -  15 de julio de 2026 - 15:39

IMA inaugurará dos nuevas Tiendas del Pueblo en Coclé este 17 de julio

El IMA inaugurará dos Tiendas del Pueblo en la provincia de Coclé, en los sectores de Río Hato y Aguadulce.

Tienda del Pueblo del IMA. 

Tienda del Pueblo del IMA. 

@IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 17 de julio se inaugurarán dos Tiendas del Pueblo en la provincia de Coclé, específicamente en los sectores de Río Hato y Aguadulce, a partir de las 8:00 a. m.

Nuevas Tiendas del Pueblo del IMA en Coclé

  • Río Hato: Mercado de Mariscos
  • Aguadulce: Gran Terminal de Aguadulce, corregimiento de Virgen del Carmen.

En esta nota:
Seguir leyendo

¡No lo olvide! Estas son las Agroferias del IMA para el 15 de julio y así podrá hacer sus compras

¿Dónde habrá Agroferias del IMA este 14 de julio? Consulta la lista de lugares y horarios

Tres provincias con Agroferias este lunes 13 de julio

Recomendadas

Más Noticias