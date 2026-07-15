El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este viernes 17 de julio se inaugurarán dos Tiendas del Pueblo en la provincia de Coclé, específicamente en los sectores de Río Hato y Aguadulce, a partir de las 8:00 a. m.
Coclé Nacionales - 15 de julio de 2026 - 15:39
IMA inaugurará dos nuevas Tiendas del Pueblo en Coclé este 17 de julio
El IMA inaugurará dos Tiendas del Pueblo en la provincia de Coclé, en los sectores de Río Hato y Aguadulce.
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Nuevas Tiendas del Pueblo del IMA en Coclé
- Río Hato: Mercado de Mariscos
- Aguadulce: Gran Terminal de Aguadulce, corregimiento de Virgen del Carmen.
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