Lotería Nacional de Panamá: dónde ver los resultados del sorteo miercolito del 15 de julio

La Lotería Nacional de Beneficencia ( LNB ) anunció que el sorteo Miercolito correspondiente al miércoles 15 de julio de 2026 podrá seguirse en vivo a través de sus redes sociales oficiales.

La entidad informó que la transmisión se realizará mediante un Live en su cuenta oficial de Instagram, @lnbpma , como una alternativa para que los jugadores puedan seguir el desarrollo del sorteo.

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El cambio en la transmisión obedece a la programación de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, encuentro que se disputará a las 2:00 p.m., coincidiendo con el horario habitual del Miercolito.

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