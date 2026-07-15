Lotería Nacional de Panamá: dónde ver los resultados del sorteo miercolito del 15 de julio

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) anunció que el sorteo Miercolito correspondiente al miércoles 15 de julio de 2026 podrá seguirse en vivo a través de sus redes sociales oficiales.
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El cambio en la transmisión obedece a la programación de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, encuentro que se disputará a las 2:00 p.m., coincidiendo con el horario habitual del Miercolito.
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