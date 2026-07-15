Panamá Entretenimiento -  15 de julio de 2026 - 13:26

Lotería Nacional de Panamá: dónde ver los resultados del sorteo miercolito del 15 de julio

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo miercolito correspondiente al miércoles 15 de julio del 2026. Mira dónde ver el sorteo.

Lotería Nacional de Panamá. 

Lotería Nacional de Panamá. 

@lnbpma

La entidad informó que la transmisión se realizará mediante un Live en su cuenta oficial de Instagram, @lnbpma, como una alternativa para que los jugadores puedan seguir el desarrollo del sorteo.

Puede seguir el sorteo: EN VIVO | Resultados del Sorteo miercolito de la Lotería Nacional este 15 de julio del 2026

El cambio en la transmisión obedece a la programación de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, encuentro que se disputará a las 2:00 p.m., coincidiendo con el horario habitual del Miercolito.

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