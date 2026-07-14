MEDUCA reúne a directores de San Miguelito para reforzar la gestión educativa

El bienestar y el aprendizaje de los estudiantes marcaron la agenda del Consejo de Directores de Escuelas Oficiales de la Región Educativa de San Miguelito. En este encuentro, la ministra de Educación ( MEDUCA ), Lucy Molinar, evaluó junto con directores, subdirectores y supervisores las metas alcanzadas y definió las estrategias que orientarán la articulación del trabajo entre los planteles para fortalecer la atención de la comunidad escolar.

Durante la reunión, la ministra Molinar destacó: "nos interesan todos, pero nuestros niños son la prioridad y cuando todos giramos en torno al estudiante, la ecuación cambia".

Por su parte, César Mujica, director del IPT Louis Martinz, expresó que estos espacios permiten compartir experiencias y buenas prácticas derivadas del trabajo diario en los centros educativos. En esa misma línea, Dayra Moreno, directora encargada de la Escuela Josefina Tapia, explicó que en su plantel desarrollan proyectos tanto interdisciplinarios como por asignatura, una estrategia que ha contribuido a disminuir los índices de fracaso escolar.

En la jornada también se abordaron temas relacionados con los planes integrales de gestión de riesgo, el programa de emprendimiento y la iniciativa Entre Pares, así como otras acciones orientadas a fortalecer la gestión administrativa y promover entornos escolares seguros e inclusivos.