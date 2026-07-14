Panamá Nacionales -  14 de julio de 2026 - 16:00

MICI se reúne con empresas ganadoras del Concurso Agroindustrial Hecho en Panamá

El MICI agradeció la participación de los empresarios en el certamen y reiteró el compromiso del Gobierno de seguir respaldando al sector agricultor.

Ministro de Comercio e Industrias (MICI)

Ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó.

MICI
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, sostuvo un encuentro con representantes de las empresas ganadoras del Concurso Agroindustrial Hecho en Panamá de las provincias de Herrera y Los Santos. La actividad forma parte de las iniciativas que impulsa la institución para mantener un diálogo cercano con el sector productivo y promover el crecimiento de la industria nacional.

Acompañado por el viceministro de Comercio Interior, Omar Torres de León, y directivos del MICI, el titular de la cartera agradeció la participación de los empresarios en el certamen y reiteró el compromiso del Gobierno Nacional de seguir respaldando al sector. Asimismo, destacó que el desarrollo del país depende de impulsar la industrialización y fortalecer las capacidades de las empresas panameñas.

El encuentro reunió a las seis empresas distinguidas en la etapa regional celebrada en la Feria Internacional de Azuero: Productos Antaura, Productos Don Ino y Productos Gaby Lía, por la provincia de Herrera; así como Productos Lácteos Deliciosos, Productos Lácteos Doña Mery y Productos Lácteos de Cabra, por Los Santos, cuyas mercancías obtuvieron la mayor preferencia del público durante la competencia.

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