IFARHU: entrega de boletines para el Concurso General de Becas vence el 15 de julio

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) recordó que los estudiantes con becas vigentes y los preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 y del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad tienen hasta el 15 de julio de 2026 para entregar el boletín correspondiente al primer trimestre.

La institución advirtió que este trámite es obligatorio para mantener el proceso de evaluación del beneficio.

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IFARHU: ¿Quiénes deben entregar el boletín?

De acuerdo con el IFARHU, este requisito aplica para:

Beneficiarios con becas vigentes.

Estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 .

. Preseleccionados del Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

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¿Dónde se entrega el boletín?

Los estudiantes deberán presentar el boletín del primer trimestre en la sede del IFARHU que les corresponda, dentro del plazo establecido por la entidad.

Fecha límite para el trámite

El IFARHU reiteró que la fecha límite para entregar el boletín es el 15 de julio de 2026.

La institución advirtió que no cumplir con este requisito podría ocasionar la cancelación del beneficio, por lo que exhortó a estudiantes y acudientes a realizar el trámite antes del vencimiento del plazo.