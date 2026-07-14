Coclé Nacionales -  14 de julio de 2026 - 10:36

Cae familia señalada por hackear cuentas de WhatsApp y cometer fraude de $10 mil

Varios integrantes de una familia son aprehendidos por su presunta vinculación con un fraude informático mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp.

Cae familia señalada por hackear cuentas de WhatsApp

Cae familia señalada por hackear cuentas de WhatsApp

@TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Varios miembros de una familia fueron aprehendidos en la provincia de Coclé durante un operativo desarrollado por las autoridades, como parte de una investigación por un presunto fraude informático cometido mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp.

De acuerdo con la información oficial, el caso provocó una afectación económica de aproximadamente 10 mil dólares a la víctima.

Temas de interés: Presidente ejecutivo de Copa Airlines habla de las academias que financia para formar profesionales

Investigación por hackeo de cuentas de WhatsApp

Según las autoridades, los sospechosos presuntamente lograron tomar el control de cuentas de WhatsApp para ejecutar la estafa y obtener beneficios económicos de manera ilícita.

La operación permitió la aprehensión de varios integrantes de una misma familia, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otras personas y esclarecer por completo los hechos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Misión Patitas anuncia jornada de esterilización para perros y gatos: fechas, precios y cómo reservar

WhatsApp implementará identificación mediante nombre de usuario

Presidente Mulino inicia visita oficial a México para fortalecer agenda bilateral

Recomendadas

Más Noticias