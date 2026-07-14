Cae familia señalada por hackear cuentas de WhatsApp y cometer fraude de $10 mil

Varios miembros de una familia fueron aprehendidos en la provincia de Coclé durante un operativo desarrollado por las autoridades, como parte de una investigación por un presunto fraude informático cometido mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp .

De acuerdo con la información oficial, el caso provocó una afectación económica de aproximadamente 10 mil dólares a la víctima.

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Investigación por hackeo de cuentas de WhatsApp

Varios miembros de una familia fueron aprehendidos en un operativo en la provincia de Coclé por su vinculación con un caso de fraude informático a través del hackeo de cuentas de WhatsApp, provocando una afectación de 10 mil dólares. pic.twitter.com/BJyeujocta — Telemetro Reporta (@TReporta) July 14, 2026

Según las autoridades, los sospechosos presuntamente lograron tomar el control de cuentas de WhatsApp para ejecutar la estafa y obtener beneficios económicos de manera ilícita.

La operación permitió la aprehensión de varios integrantes de una misma familia, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

Las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otras personas y esclarecer por completo los hechos.