Panamá Nacionales -  13 de julio de 2026 - 16:07

DIJ advierte aumento de hackeos de cuentas de WhatsApp en Panamá

La DIJ advirtió sobre un incremento en los reportes de perdidas de control de sus cuentas de WhatsApp.

DIJ advierte aumento de hackeos de cuentas de WhatsApp.

DIJ advierte aumento de hackeos de cuentas de WhatsApp.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección de Investigación Judicial (DIJ) advirtió sobre un incremento en los reportes de ciudadanos que han perdido el control de sus cuentas de WhatsApp, una táctica utilizada por delincuentes para cometer estafas y suplantar la identidad de las víctimas.

El mayor Wladimir González, jefe de la División de Ciberdelitos de la DIJ, explicó que los ciberdelincuentes emplean técnicas de ingeniería social, mensajes falsos, enlaces fraudulentos y solicitudes de códigos de verificación para apoderarse de las cuentas. Una vez que obtienen el acceso, contactan a los familiares, amigos o conocidos del usuario para solicitar dinero o información confidencial haciéndose pasar por él.

Para evitar ser víctima de esta modalidad, la DIJ recomienda aplicar las siguientes medidas de seguridad:

  • Activar la verificación en dos pasos en la aplicación.

  • Nunca compartir el código de verificación de seis dígitos que llega por mensaje de texto (SMS) o llamada.

  • Evitar acceder a enlaces de procedencia desconocida o descargar aplicaciones no oficiales.

  • Verificar directamente, por otra vía de comunicación, cualquier solicitud de dinero recibida a nombre de familiares o amigos.

  • Mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones del dispositivo móvil.

  • Reportar y bloquear de inmediato los números sospechosos.

La institución instó a las personas que pierdan el acceso a sus cuentas, o que consideren haber sido víctimas de una estafa o intento de hackeo, a presentar la denuncia ante las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes.

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