Incendian subcentro de salud de Don Bosco; Minsa presenta denuncia ante la DIJ

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que una persona en condición de calle incendió la madrugada de este sábado el subcentro de salud de Don Bosco, provocando daños estructurales y la sustracción del cableado eléctrico de la instalación, que actualmente se encuentra en proceso de remodelación.
Incendian subcentro de salud de Don Bosco
Ante lo ocurrido, la Dirección Regional de Salud de San Miguelito presentó la denuncia correspondiente ante la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el fin de que se desarrollen las investigaciones y se determinen las responsabilidades.
El Minsa no brindó mayores detalles sobre el monto de los daños ocasionados, mientras continúan las diligencias de las autoridades competentes.