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Mundial Mundial 2026 -  11 de julio de 2026 - 15:00

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Noruega vs Inglaterra

Este sábado, las selecciones de Noruega vs Inglaterra se miden en el Hard Rock Stadium, en los octavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026: partido Noruega vs Inglaterra

Mundial 2026: partido Noruega vs Inglaterra

@AtaqueFutbolero
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este sábado, las selecciones de Noruega vs Inglaterra se miden en el Hard Rock Stadium, en los octavos de final del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Noruega vs Inglaterra

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