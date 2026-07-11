Este sábado, las selecciones de Noruega vs Inglaterra se miden en el Hard Rock Stadium, en los octavos de final del Mundial 2026.
Mundial Mundial 2026 - 11 de julio de 2026 - 15:00
VIDEO | EN VIVO Mundial 2026: partido Noruega vs Inglaterra
Este sábado, las selecciones de Noruega vs Inglaterra se miden en el Hard Rock Stadium, en los octavos de final del Mundial 2026.
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