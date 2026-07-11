Panamá Nacionales -  11 de julio de 2026 - 11:18

Calendario de pago de quincena a servidores públicos: estas instituciones cobran del 13 al 15 de julio

El MEF publicó el calendario de pago de la primera quincena de julio para los servidores públicos. Consulta qué instituciones cobran el lunes.

Calendario de pago de quincena a servidores públicos

Calendario de pago de quincena a servidores públicos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de pago de la primera quincena de julio de 2026 para los servidores públicos, cuyos desembolsos se realizarán de forma escalonada entre el lunes 13 y el miércoles 15 de julio.

MEF publica calendario de pago para servidores públicos

Lunes 13 de julio

El primer grupo de instituciones que recibirá el pago está conformado por:

  • Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)
  • Ministerio de Educación (Meduca)
  • Estamentos de Seguridad
  • Ministerio de Cultura

Martes 14 de julio

El segundo grupo incluye a:

  • Asamblea Nacional
  • Contraloría General de la República
  • Ministerio de la Presidencia
  • Ministerio de Relaciones Exteriores
  • Ministerio de Comercio e Industrias
  • Ministerio de Obras Públicas
  • Ministerio de Economía y Finanzas
  • Ministerio de Gobierno
  • Ministerio de Seguridad Pública
  • Ministerio de Ambiente
  • Tribunal Administrativo de la Función Pública
  • Defensoría del Pueblo

Miércoles 15 de julio

El pago continuará para las siguientes instituciones:

  • Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
  • Ministerio de Salud (Minsa)
  • Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)
  • Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)
  • Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
  • Tribunal Administrativo Tributario
  • Ministerio de la Mujer
  • Órgano Judicial
  • Procuraduría General de la Nación
  • Procuraduría de la Administración
  • Tribunal Electoral
  • Fiscalía General Electoral
  • Otros gastos de Administración
  • Tribunal de Cuentas
  • Fiscalía de Cuentas
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