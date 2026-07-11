Calendario de pago de quincena a servidores públicos: estas instituciones cobran del 13 al 15 de julio

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de pago de la primera quincena de julio de 2026 para los servidores públicos, cuyos desembolsos se realizarán de forma escalonada entre el lunes 13 y el miércoles 15 de julio.
MEF publica calendario de pago para servidores públicos
Lunes 13 de julio
El primer grupo de instituciones que recibirá el pago está conformado por:
- Agentes del Servicio de Protección Institucional (SPI)
- Ministerio de Educación (Meduca)
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Martes 14 de julio
El segundo grupo incluye a:
- Asamblea Nacional
- Contraloría General de la República
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Miércoles 15 de julio
El pago continuará para las siguientes instituciones:
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)
- Ministerio de Salud (Minsa)
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)
- Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)
- Ministerio de Desarrollo Social (Mides)
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación
- Procuraduría de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Administración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas