El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el cronograma de desembolsos para los servidores públicos. Según lo informado, el pago de la primera quincena de julio para el primer grupo de instituciones del Estado iniciará el próximo lunes 13 de julio.
Panamá Nacionales - 6 de julio de 2026 - 11:33
MEF anuncia las fechas de pago de la primera quincena de julio para funcionarios
El MEF informó que el pago de la primera quincena de julio para servidores públicos iniciará la próxima semana.
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Pago de quincena de julio
Primer grupo: lunes 13 de julio
- Agentes del S.P.I.
- Ministerio de Educación
- Estamentos de Seguridad
- Ministerio de Cultura
Segundo grupo: martes 14 de julio
- Asamblea Nacional
- Contraloría General
- Ministerio de la Presidencia
- Ministerio de Relaciones Exteriores
- Ministerio de Comercio e Industrias
- Ministerio de Obras Públicas
- Ministerio de Economía y Finanzas
- Ministerio de Gobierno
- Ministerio de Seguridad Pública
- Ministerio de Ambiente
- Tribunal Administrativo de la Función Pública
- Defensoría del Pueblo
Tercer grupo: miércoles 15 de julio
- Ministerio de Desarrollo Agropecuario
- Ministerio de Salud
- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
- Ministerio de Vivienda
- Ministerio de Desarrollo Social
- Tribunal Administrativo Tributario
- Ministerio de la Mujer
- Órgano Judicial
- Procuraduría General de la Nación y de la Administración
- Tribunal Electoral
- Fiscalía General Electoral
- Otros gastos de Adminsitración
- Tribunal de Cuentas
- Fiscalía de Cuentas
Conozca el calendario de pago para el segundo semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/
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