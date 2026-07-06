Copa Airlines inicia instalación de Starlink y ofrece WiFi de alta velocidad a bordo

La Copa Airlines inició la implementación del sistema de internet satelital Starlink en su flota, convirtiéndose en la primera aerolínea de América Latina en ofrecer esta tecnología a sus pasajeros.

El pasado sábado 4 de julio, la compañía realizó su primer vuelo con WiFi de alta velocidad, marcando el inicio de la instalación progresiva del servicio en todas sus aeronaves.

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Copa Airlines: ¿Quiénes podrán usar el WiFi gratis?

De acuerdo con Copa Airlines, el acceso al servicio será gratuito para:

Miembros PreferMember, Gold, Platinum y Presidential del programa ConnectMiles .

del programa . Pasajeros de Clase Ejecutiva .

. Clientes de Starlink Residential y Starlink Roam.

¿Y el resto de los pasajeros?

La aerolínea panameña Copa inició la incorporación de Starlink en sus aeronaves, siendo la primera de América Latina.



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La aerolínea informó que los pasajeros que no pertenezcan a estas categorías también podrán conectarse a internet durante el vuelo. En estos casos, el servicio podrá adquirirse directamente a través del portal de acceso de Starlink, con tarifas que la empresa calificó como accesibles.

Implementación será gradual

Copa explicó que la incorporación de Starlink se realizará de manera progresiva hasta cubrir toda su flota, con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje y ofrecer una conexión de alta velocidad durante los vuelos.

Con esta iniciativa, la aerolínea apuesta por brindar mayor conectividad a sus pasajeros, permitiéndoles navegar por internet, enviar mensajes y realizar otras actividades en línea mientras se encuentran a bordo.