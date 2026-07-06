Bocas del Toro Nacionales -  6 de julio de 2026 - 10:57

IMA traslada 250 mil libras de alimentos a Changuinola para familias afectadas por las lluvias

Más de 500 personas se mantienen en albergues debido a la crecida de ríos, por lo que requieren productos esenciales para su sustento, aseguro el IMA.

El IMA trasladó 250 mil libras de arroz a Bocas del Toro.

El IMA trasladó 250 mil libras de arroz a Bocas del Toro.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) trasladó 250 mil libras de arroz y alimentos secos a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, como parte de las labores de asistencia humanitaria para respaldar a las familias damnificadas.

Más de 500 personas se mantienen en albergues debido a la crecida de ríos y canales, por lo que requieren productos esenciales para su sustento, informó la entidad.

En una acción coordinada con diversas instituciones del Gobierno Nacional, el IMA está brindando asistencia humanitaria a la población del distrito de Changuinola, donde las lluvias han dejado centenares de afectados, haciendo eco a las directrices del presidente José Raúl Mulino, aseguro el IMA.

En una acción coordinada con diversas instituciones del Gobierno Nacional, el IMA está brindando asistencia humanitaria a la población del distrito de Changuinola, donde las lluvias han dejado centenares de afectados, haciendo eco a las directrices del presidente José Raúl Mulino, aseguro el IMA.

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