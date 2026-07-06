IMA traslada 250 mil libras de alimentos a Changuinola para familias afectadas por las lluvias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) trasladó 250 mil libras de arroz y alimentos secos a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, como parte de las labores de asistencia humanitaria para respaldar a las familias damnificadas.
En una acción coordinada con diversas instituciones del Gobierno Nacional, el IMA está brindando asistencia humanitaria a la población del distrito de Changuinola, donde las lluvias han dejado centenares de afectados, haciendo eco a las directrices del presidente José Raúl Mulino, aseguro el IMA.