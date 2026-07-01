IMA publica listado de Agroferias para este 2 y 3 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este jueves 2 y viernes 3 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferias del jueves 2 de julio
Chiriquí
- Cancha comunal de San Félix, en el distrito de San Félix.
Darién
- Junta Comunal de La Cantera, distrito de Santa Fe.
Herrera
- Cancha comunal de Los Castillos, en Parita.
Los Santos
- Calle a un costado de la iglesia de Macaracas, distrito de Macaracas.
Panamá Este
- Trébol #2 en Cabra, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.
- Charco Rico, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Colón
- Cancha multiuso del corregimiento de Pila, distrito de Chagres.
Agroferias del 3 de julio
Chiriquí
- Cancha comunal de Los Limones, distrito de Barú.
Coclé
- Casa comunal de Pagua, en Llano Grande, distrito de La Pintada.
Herrera
- Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.
Veraguas
- Urbanización San Antonio (Las Torres), en Nuevo Santiago.
Los Santos
- Parque de Isla Cañas, distrito de Tonosí.
Panamá Oeste
- Plaza La Marquesa, en Nuevo Emperador, distrito de Arraiján.
Panamá Este
- Martinambo, en Santa Cruz de Chinina, distrito de Chepo.
Panamá
- Cancha La 18 en Veranillo, corregimiento de Belisario Porras, distrito de San Miguelito.