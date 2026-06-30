Panamá Nacionales -  30 de junio de 2026 - 14:37

Agroferias del IMA para el miércoles 1 y jueves 2 de julio

Este es el listado oficial de las Agroferias del IMA programadas para el miércoles 1 y jueves 2 de julio en varias provincias del país.

Agroferias del IMA.

Agroferias del IMA.

IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 1 y jueves 2 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.

Agroferia del miércoles 1 de julio

Veraguas

  • Cancha comunal de La Garceana, en el distrito de Montijo.
  • Casa comunal de La Trinchera, en el distrito de Soná.

Panamá Oeste

  • Casa local de Cirí Grande, e El Cacao, distrito de Capira.

Herrera

  • Cancha techada de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.

Chiriquí

  • Rancho Copemapache, en Rodolfo Aguilar, distrito de Barú.

Panamá Este

  • Casa comunal de Gonzalo Velásquez, distrito de Chimán.

Colón

  • Las Lomas, Junta Comunal de Las Palmas Bellas, Chagres.

Panamá

  • Cancha de la Asociación Kuna Nega, Ancón, distrito de Panamá.

Agroferias del 2 de julio

Chiriquí

  • Cancha comunal de San Félix, en el distrito de San Félix.

Darién

  • Junta Comunal de La Cantera, distrito de Santa Fe.

Herrera

  • Cancha comunal de Los Castillos, en Parita.

Los Santos

  • Calle a un costado de la iglesia de Macaracas, distrito de Macaracas.

Panamá Este

  • Trébol #2 en Cabra, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.
  • Charco Rico, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Colón

  • Cancha multiuso del corregimiento de Pila, distrito de Chagres.

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