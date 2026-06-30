Agroferias del IMA para el miércoles 1 y jueves 2 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 1 y jueves 2 de julio, en diferentes regiones del país.
La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos.
Agroferia del miércoles 1 de julio
Veraguas
- Cancha comunal de La Garceana, en el distrito de Montijo.
- Casa comunal de La Trinchera, en el distrito de Soná.
Panamá Oeste
- Casa local de Cirí Grande, e El Cacao, distrito de Capira.
Herrera
- Cancha techada de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.
Chiriquí
- Rancho Copemapache, en Rodolfo Aguilar, distrito de Barú.
Panamá Este
- Casa comunal de Gonzalo Velásquez, distrito de Chimán.
Colón
- Las Lomas, Junta Comunal de Las Palmas Bellas, Chagres.
Panamá
- Cancha de la Asociación Kuna Nega, Ancón, distrito de Panamá.
Agroferias del 2 de julio
Chiriquí
- Cancha comunal de San Félix, en el distrito de San Félix.
Darién
- Junta Comunal de La Cantera, distrito de Santa Fe.
Herrera
- Cancha comunal de Los Castillos, en Parita.
Los Santos
- Calle a un costado de la iglesia de Macaracas, distrito de Macaracas.
Panamá Este
- Trébol #2 en Cabra, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.
- Charco Rico, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.
Colón
- Cancha multiuso del corregimiento de Pila, distrito de Chagres.