Agroferias del IMA para el miércoles 1 y jueves 2 de julio

Agroferias del IMA. IMA

Por Ana Canto El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las Agroferias que estarán habilitadas este miércoles 1 y jueves 2 de julio, en diferentes regiones del país.

Con el objetivo de ofrecer productos de la canasta básica a precios accesibles, las ventas en todos los puntos iniciarán simultáneamente a partir de las 8:00 a.m.

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La institución recuerda a todos los consumidores que para realizar sus compras es de carácter obligatorio presentar su cédula de identidad y se solicita llevar bolsas reutilizables para mitigar el uso de plásticos y facilitar el traslado de los alimentos. Agroferia del miércoles 1 de julio Veraguas Cancha comunal de La Garceana, en el distrito de Montijo.

Casa comunal de La Trinchera, en el distrito de Soná. Panamá Oeste Casa local de Cirí Grande, e El Cacao, distrito de Capira. Herrera Cancha techada de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú. Chiriquí Rancho Copemapache, en Rodolfo Aguilar, distrito de Barú. Panamá Este Casa comunal de Gonzalo Velásquez, distrito de Chimán. Colón Las Lomas, Junta Comunal de Las Palmas Bellas, Chagres. Panamá Cancha de la Asociación Kuna Nega, Ancón, distrito de Panamá. ¡Las Agroferias del IMA te esperan!

Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.

Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/o61THYshOV — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 29, 2026 Agroferias del 2 de julio Chiriquí Cancha comunal de San Félix, en el distrito de San Félix. Darién Junta Comunal de La Cantera, distrito de Santa Fe. Herrera Cancha comunal de Los Castillos, en Parita. Los Santos Calle a un costado de la iglesia de Macaracas, distrito de Macaracas. Panamá Este Trébol #2 en Cabra, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.

Charco Rico, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo. Colón Cancha multiuso del corregimiento de Pila, distrito de Chagres. Consulta las Agroferias del IMA programadas para este 2 de julio



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/LBHcEGpAi7 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 30, 2026