Brote de gastroenteritis en David: CSS y MINSA investigan presuntos casos de norovirus

Las autoridades de salud reforzaron la atención en los cuartos de urgencias de la provincia de Chiriquí, tras el aumento de pacientes con síntomas de vómito, diarrea y fiebre registrado desde la noche del lunes 29 de junio en el distrito de David .

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), las investigaciones preliminares apuntan al norovirus como el posible agente causante del brote de enfermedad gastrointestinal.

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Cerca de 450 pacientes han sido atendidos en David

El subdirector regional del Minsa en Chiriquí, Dr. Santiago de Roux, informó que, hasta el momento, cerca de 450 personas han recibido atención en instalaciones del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social (CSS).

Se refuerza la atención ante aumento de casos de gastroenteritis en Chiriquí



Las autoridades de salud en la provincia de Chiriquí confirmaron un aumento de pacientes con síntomas de vómito, diarrea y fiebre, registrado desde la noche del lunes 29 de junio, en el distrito de… pic.twitter.com/V8UjwkPWrf — CSSPanama (@CSSPanama) June 30, 2026

Ante el incremento de casos, las instituciones de salud reforzaron los servicios de urgencias para brindar una respuesta oportuna a los pacientes afectados.

Más de 200 atenciones en instalaciones de la CSS

El coordinador provincial de la CSS en Chiriquí, Dr. Erick Miranda, detalló que la Policlínica Dr. Gustavo A. Ross atendió 101 pacientes, mientras que el cuarto de urgencias del Hospital Dr. Rafael Hernández recibió 106 personas con síntomas similares.

La mayoría de los pacientes fue evaluada, recibió tratamiento y fue dada de alta con su respectiva prescripción médica. Solo algunos permanecieron en observación mientras se completaban los estudios de laboratorio.

Autoridades mantienen la investigación

Las autoridades sanitarias continúan investigando el origen del brote para confirmar la causa de los contagios y adoptar las medidas correspondientes.

Mientras avanzan las investigaciones, reiteraron a la población la importancia de reforzar el lavado de manos, manipular adecuadamente los alimentos y mantener las medidas de higiene para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades gastrointestinales.