ATTT anuncia licencia digital: conoce los requisitos y precios para obtenerla

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció los requisitos y costos para obtener la licencia digital, una opción dirigida a todos los conductores que mantengan su documento físico vigente y se encuentren a paz y salvo con la entidad.
Requisitos para solicitar la licencia digital:
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Contar con la licencia de conducir física vigente.
Estar paz y salvo con la ATTT.
Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu
Pasos para crear una cuenta en Panamá Conecta:
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Ingrese al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu
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Haga clic en el ícono Accede al portal y seleccione la opción Crear una cuenta nueva (si ya posee una cuenta, ingrese directamente con su correo electrónico y contraseña).
Introduzca su número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.
Responda las preguntas de seguridad.
Cree su contraseña para acceder a la plataforma.
Regrese a la página de inicio, ingrese a la sección Identidad y documentación en el portal y descargue su licencia.