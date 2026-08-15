Panamá Nacionales -  15 de agosto de 2026 - 15:45

ATTT anuncia licencia digital: conoce los requisitos y precios para obtenerla

La ATTT anunció que pronto estará disponible la habilitación de la licencia digital para todos los conductores.

ATTT anuncia licencia digital.

ATTT anuncia licencia digital.

Telemetro/unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció los requisitos y costos para obtener la licencia digital, una opción dirigida a todos los conductores que mantengan su documento físico vigente y se encuentren a paz y salvo con la entidad.

El costo del trámite oscilará entre B/. 7.00 y B/. 9.00. El director de la institución, Nicolás Brea, explicó que la descarga de la licencia se gestionará a través del portal gubernamental Panamá Conecta (https://panamaconecta.gob.pa/menu).

Requisitos para solicitar la licencia digital:

  • Contar con la licencia de conducir física vigente.

  • Estar paz y salvo con la ATTT.

  • Completar el registro en la plataforma oficial https://panamaconecta.gob.pa/menu

Pasos para crear una cuenta en Panamá Conecta:

  • Ingrese al sitio web https://panamaconecta.gob.pa/menu

  • Haga clic en el ícono Accede al portal y seleccione la opción Crear una cuenta nueva (si ya posee una cuenta, ingrese directamente con su correo electrónico y contraseña).

  • Introduzca su número de cédula, nombre completo y fecha de nacimiento.

  • Responda las preguntas de seguridad.

  • Cree su contraseña para acceder a la plataforma.

  • Regrese a la página de inicio, ingrese a la sección Identidad y documentación en el portal y descargue su licencia.

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