"Maestra Vida" de Rubén Blades llegará a Puerto Rico en noviembre de 2026

El musical "Maestra Vida", de Rubén Blades, cruzará las fronteras y se presentará en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, Puerto Rico, el próximo 28 de noviembre de 2026.
Según explicaron los organizadores, la obra entrelaza la música, la actuación y la danza para narrar con profundidad y emoción la historia de un pueblo, su gente y sus vivencias.
Este hito internacional es impulsado por Augusto Posso y Alberto Gaitán, quienes, en alianza con empresarios de Puerto Rico, han trabajado para proyectar esta producción nacida en Panamá en uno de los escenarios culturales más importantes del Caribe.