PASE-U 2026: IFARHU entrega nuevas tarjetas este martes 18 de agosto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) continuará este martes 18 de agosto con la entrega de tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros para el pago del programa PASE-U.
Puntos de entrega para el pago del PASE-U este 18 de agosto
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Distrito: Colón
Corregimiento: Sabanitas
Centros educativos atendidos:
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Instituto Benigno Jiménez Garay
Colegio de La Sagrada Familia
Centro Educativo Básico General Marcos Ramón Vásquez
Colegio Nuestra Señora de Lourdes
Shalom Rabi
Centro Educativo Básico General Santa Rita Arriba
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Centro de recepción y atención: Auditorio de la Casa Internacional La Gloria Postrera, Centro Comercial Cuatro Altos.
Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.
Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta
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Documento de identidad: El acudiente debe presentar su cédula de identidad personal física y vigente.
Usuarios con pasaporte: Aquellos acudientes que se identifiquen con pasaporte no podrán retirar el documento en esta etapa. Deberán esperar la programación de una próxima jornada de entrega, la cual será comunicada por el IFARHU a través de sus canales oficiales.
- Restricciones generales: No se atenderá a personas con cédula vencida ni se aceptarán cartas de autorización, ya que el trámite es estrictamente personal y requiere la presencia del acudiente.