Canal de Panamá cumple 112 años como eje estratégico del comercio mundial

El Canal de Panamá conmemora 112 años de operaciones con una visión centrada en el fortalecimiento de su papel estratégico en el comercio mundial, la sostenibilidad y la generación de beneficios para la población. En la actualidad, esta vía interoceánica constituye un eje del comercio global por el que transita aproximadamente el 3 % del comercio marítimo internacional.

Inaugurada el 15 de agosto de 1914 y ampliada en 2016 con la incorporación de las esclusas neopanamax, la ruta conecta 180 rutas comerciales y 1920 puertos en 170 países, al tiempo que moviliza mercancías con un valor comercial estimado en 444 000 millones de dólares anuales.

Entre octubre de 2025 y julio de 2026, la vía registró 10 623 tránsitos de buques de alto calado, lo que representa un incremento del 6.12 % frente a los 10 010 pasos contabilizados en el mismo período del año fiscal 2025. Este crecimiento, equivalente a 613 tránsitos adicionales, refleja una mayor demanda de la ruta durante los primeros diez meses del año fiscal 2026.

Con el objetivo de fortalecer la competitividad, incrementar el valor agregado de la ruta y generar mayores ingresos para el país, la institución avanza con su Visión 2025-2035 de proyectos estratégicos, orientada a evolucionar de una vía de tránsito marítimo a una plataforma logística, energética y de servicios de clase mundial.

Entre estas iniciativas destacan el proyecto del embalse en Río Indio y las terminales portuarias de trasbordo de contenedores en Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico), destinadas a ampliar la capacidad nacional de transbordo y reforzar la conectividad internacional.

A estas obras se suma el Corredor Energético, que contempla un gasoducto de aproximadamente 76 kilómetros para el transporte de propano, butano y etano con acceso a terminales en ambos océanos, y la extensión del Corredor Logístico para expandir la capacidad operativa del país.