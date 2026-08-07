Panamax 2026: embarcaciones realizan maniobras cerca del Canal de Panamá

Como parte de los ejercicios multinacionales Panamax 2026 , este viernes se desarrolló una formación de las embarcaciones que participan en el Componente Marítimo, informó el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

La actividad permitió realizar las fotografías oficiales de este ejercicio multinacional, que reúne a fuerzas de diferentes países para fortalecer sus capacidades de defensa y seguridad.

Maniobras cerca de Amador y el Canal de Panamá

Durante la jornada, los barcos de seguridad portuaria de la Guardia Costera de Estados Unidos también realizaron maniobras de familiarización en las inmediaciones de la Terminal de Amador y de la entrada del Pacífico al Canal de Panamá.

Como parte de los ejercicios Panamax 2026, este viernes se desarrolló una formación de las embarcaciones participantes del Componente Marítimo, lo cual permitió tomar las fotografías oficiales de este importante ejercicio multinacional, informó la @aeronavalpanama.



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Estas actividades permitieron al personal participante familiarizarse con las condiciones del área y fortalecer sus capacidades para desenvolverse en el entorno marítimo panameño.

Según la información suministrada, la capacitación también buscó reforzar las habilidades de navegación y la conciencia situacional de los participantes, así como ampliar el conocimiento operacional del entorno marítimo local.

¿Qué son los ejercicios Panamax 2026?

Los ejercicios Panamax reúnen a fuerzas multinacionales de defensa y seguridad para desarrollar capacidades de cooperación y coordinación frente a distintos escenarios relacionados con la protección de infraestructuras estratégicas.

El Comando Sur de Estados Unidos destacó que las fuerzas participantes entrenan juntas con el propósito de contribuir a la seguridad y estabilidad del hemisferio occidental y fortalecer las capacidades para salvaguardar el Canal de Panamá.

Las actividades de Panamax 2026 incluyen componentes terrestres, marítimos y de coordinación entre los diferentes organismos y fuerzas participantes.