Pagos de jubilados y pensionados: calendario de la CSS para agosto

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de agosto para jubilados y pensionados, luego de concluir el primer desembolso del mes, realizado los pasados martes 4 y miércoles 5 de agosto.
- ACH: miércoles 19 de agosto.
- Cheques: jueves 20 de agosto.
Septiembre
- ACH: viernes viernes 4 y 18 de septiembre.
- Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.
Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.
Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026
La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:
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Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.
Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.