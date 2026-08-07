Pagos de jubilados y pensionados: calendario de la CSS para agosto

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de agosto para jubilados y pensionados , luego de concluir el primer desembolso del mes, realizado los pasados martes 4 y miércoles 5 de agosto.

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ACH: miércoles 19 de agosto.

Cheques: jueves 20 de agosto.

Septiembre

ACH: viernes viernes 4 y 18 de septiembre.

Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones: