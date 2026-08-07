Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 14:10

Pagos de jubilados y pensionados: calendario de la CSS para agosto

La Caja de Seguro Social (CSS) podría desembolsar el segundo pago del bono permanente correspondiente al año 2026, dirigido a jubilados y pensionados.

Pagos de jubilados y pensionados.

Pagos de jubilados y pensionados.

CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) publicó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de agosto para jubilados y pensionados, luego de concluir el primer desembolso del mes, realizado los pasados martes 4 y miércoles 5 de agosto.

Calendario de pagos de la CSS para agosto y septiembre

Agosto

  • ACH: miércoles 19 de agosto.
  • Cheques: jueves 20 de agosto.

Septiembre

  • ACH: viernes viernes 4 y 18 de septiembre.
  • Cheques: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.

Para conocer el resto de los días de pago, ingrese al siguiente enlace: Calendario de pagos de la CSS.

Especificaciones y requisitos para el cobro en 2026

La CSS recordó las siguientes disposiciones para el cobro de las pensiones:

  • Trámite en el exterior: Los jubilados y pensionados que residen fuera de la República deben presentar la certificación de fe de vida durante los primeros seis (6) meses del año.

  • Horarios y centros de pago: La distribución de cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país se efectúa en dos días por quincena, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • Identificación obligatoria: Es indispensable presentar la cédula de identidad personal vigente al momento de retirar el cheque en cualquiera de los dos días habilitados.

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