Colombia Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 14:26

Presidente Mulino y De La Espriella sostienen reunión bilateral antes de la toma de posesión en Colombia

El presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con su homólogo de Colombia, Abelardo De La Espriella.

Presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con Abelardo De La Espriella.

Presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con Abelardo De La Espriella.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvieron una reunión bilateral antes de la toma de posesión.

Entre los temas abordados destacan los siguientes:

  • Energía: Interconexión eléctrica entre ambos países.

  • Seguridad y defensa: Lucha contra el crimen organizado y coordinación de fuerzas públicas.

  • Transporte y conectividad: Operaciones y vuelos de la aerolínea Copa Airlines.

  • Relaciones diplomáticas: Reactivación de la Comisión de Buena Voluntad Colombo-Panameña.

El mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.

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