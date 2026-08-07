Presidente Mulino y De La Espriella sostienen reunión bilateral antes de la toma de posesión en Colombia

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de Colombia, Abelardo De La Espriella, sostuvieron una reunión bilateral antes de la toma de posesión.
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Energía: Interconexión eléctrica entre ambos países.
Seguridad y defensa: Lucha contra el crimen organizado y coordinación de fuerzas públicas.
Transporte y conectividad: Operaciones y vuelos de la aerolínea Copa Airlines.
Relaciones diplomáticas: Reactivación de la Comisión de Buena Voluntad Colombo-Panameña.
El mandatario panameño estuvo acompañado por el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego.