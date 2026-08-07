Presidente Mulino y De La Espriella sostienen reunión bilateral antes de la toma de posesión en Colombia

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, y su homólogo de Colombia, Abelardo De La Espriella, @ABDELAESPRIELLA, sostuvieron una reunión bilateral, previo a la toma de posesión.



Entre los temas abordados estuvo la interconexión eléctrica, seguridad, lucha contra el crimen… pic.twitter.com/lYM00bKmAT